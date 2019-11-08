Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести административную ответственность за ненадлежащую подготовку и проведение капитального ремонта. Соответствующие изменения подготовлены специалистами Фонда модернизации ЖКК в Кодекс об административных правонарушениях, сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что данное решение продиктовано «необходимостью качественно организовать и выполнить» капитальный ремонт. Директор регионального фонда модернизации ЖКК Александр Хаджибаев отмечает, что нередко органы местного самоуправления и управляющие компании предоставляют «некорректные сведения о состоянии домов, степени износа их инженерных систем и конструктивных элементов». Что отражается на подготовке и проведении капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ранее поручил Фонду модернизации жилищно-коммунального хозяйства проработать вопрос по организации онлайн-трансляции хода проведения капитального ремонта. Предполагается, что данный проект будет запущен в тестовом режиме в этом году. Чтобы обеспечить качество капремонта, власти призывают привлекать общественность, увеличивать количество выездных проверок.

Напомним, в 2019 году в регионе договоры на выполнение капитального ремонта заключаются при условии страхования ответственности подрядчиков.