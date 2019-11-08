Пхеньян, , 16:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провёл встречу с «жертвами коммунизма», на которой присутствовала и бывшая гражданка КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. 27 февраля 2019 года

Всего в мероприятии приняли участие пять человек, одной из них была Грейс Чо. Это уже не первый случай, когда северокорейских перебежчиков приглашают в Белый дом: в прошлом году президент США организовал специальную встречу, чтобы получить представление о жизни в КНДР и нарушении прав человека северокорейским режимом.

Несмотря на то, что мероприятие 8 ноября было закрытым для прессы, Грейс Чо поделилась своими впечатлениями от встречи с президентом США. По её словам, Дональд Трамп слишком тепло отзывался о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который не заслуживает такого отношения. Она полагает, что это обусловлено политическими мотивами в преддверии нового саммита, назначенного на декабрь.