Лос-Анджелес, США, , 16:14 — REGNUM Компания Annapurna Interactive в ближайшее время планирует сделать анонсы нескольких новых игровых проектов. Об этом представители издательства сообщили на своей странице в Twitter 7 ноября.

https://twitter.com/A_i/status/1192527109178028032

Анонсы состоятся «на следующей неделе». Игроки считают, что компания может как объявить даты релиза своих предстоящих проектов (12 Minutes, The Artful Escape и Solar Ash Kingdom), так и рассказать о новых играх.

Напомним, издательская компания Annapurna Interactive была основана в 2016 году. Её самыми известными проектами являются Outer Wilds и What Remains of Edith Finch.

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