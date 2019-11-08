Белгород, , 16:28 — REGNUM Жители Белгородской области могут поехать в Крым на поезде только с пересадками. С 8 ноября стартовали продажи билетов железнодорожного сообщения на полуостров. Ближайшие населённые пункты, откуда белгородцы могут попасть в Крым по железной дороге — Воронеж и Тамбов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обслуживает маршрут специальный комфортабельный состав «Таврия»: одноэтажный поезд 7/8 «Санкт-Петербург — Севастополь» (вагоны купе и плацкарт) и двухэтажный поезд 27/28 «Москва — Симферополь» (вагоны СВ и купе).

Чтобы попасть на прямые крымские поезда, жителям Белгородской области сначала придётся добраться до ближайших Воронежа или Тамбова. За плацкарт нужно заплатить 2 412 рубля, купе стоит от 2 609 руб.

Если из международного аэропорта Белгорода сначала прилететь транзитом Москву, а потом отправиться в Симферополь, то такой билет будет стоить 5 292 рублей.