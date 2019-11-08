Париж, , 16:03 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, доверие жителей Франции к Эммануэлю Макрону и его премьер-министру Эдуарду Филиппу упало на 5 пунктов, сообщает Le Figaro.

В целом, 28% опрошенных доверяют главе государства решать проблемы страны. 65% не доверяют главе государства, 36% из которых «совсем не уверены», согласно этому исследованию.

Известно, что 63% жителей Франции не доверяют премьер-министру Эдуарду Филиппу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения Франции (Ifop), почти 63% жителей страны не одобряют действия президентаЭммануэля Макрона.

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