Ханты-Мансийск, , 16:03 — REGNUM В Югре увеличен предельный возраст медицинских работников, имеющих право на единовременную выплату размером в один миллион рублей. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Натальей Комаровой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Документом предусматривается увеличение предельного возраста медицинских работников, прибывших в города Югры с численностью населения свыше 50 тысяч человек из других регионов на работу, с 45 до 50 лет.

Отмечается, что данная мера позволит увеличить число квалифицированных медицинских кадров в ХМАО.