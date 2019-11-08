Москва, , 16:00 — REGNUM Региональные телеграм-каналы на уходящей неделе интересовались многими любопытными событиями, которые почти не освещались в прессе. Предлагаем вашему вниманию подборку курьезных и забавных историй от телеграм-каналов со всей страны.

Центральный федеральный округ

«Брянский рентген» пишет про замечательный совет из местной газеты. На вопрос женщины, как помочь ребенку, который никак не начнет говорить, газета ответила, что надо провести ему по темени и лбу свежим куриным яйцом. «Вот интересно, эти вопросы им реально присылают в редакцию? Представляете, если да? Тогда сейчас где-то в Жуковском районе какая-то полоумная мамаша взяла свежеснесенное яйцо из куриной клоаки (для справки: клоака — орган, через который курицы и гадят, и яйца сносят) и трет им дитя по лбу и темени».

В Белгороде жителей порадовала другая новость. Главным событием недели здесь стало открытие мобильного полицейского пункта. «Фонарь» удивляется непродуманности пункта: «Все комфортно, правда вот по нужде и полицейским, и задержанным придется ходить куда-то в другое место. Туалета в этом мобильном пункте почему-то не предусмотрели». Зато, как пишет «Гоу31», открытие получилось очень торжественным, «не обошлось без мэра, священника и длинной красной ленты».

Южный федеральный округ

«Кубанская телега» рассказала любопытную историю про местного инженера, который направил Илону Маску проект защиты операционной системы Tesla. Инженер считает, что сейчас электрокар можно легко взломать, и во избежание этого разработал целую технологию. «Скоро можно будет говорить, что Кубань внесла свою лепту в разработки Tesla», — надеется автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

В северных регионах большой отклик вызвал всероссийский конкурс на звание самого смешного названия населенного пункта. В финал от севера попал поселок Морозилка Архангельской области, он обошел город Дно Новгородской области и мурманский поселок Африканда. «Нам кажется, что энтузиазм, с которым архангелогородцы поддержали своих, еще раз показывает условность поиска «самого ноющего города России», по итогам которого Архангельск занял первое место. Мы уверены в том, что люди, способные в условиях Арктики сохранять подобную самоиронию и оптимизм, нытиками быть не способны», — прокомментировал новость канал «ТопГан».

Северо-Кавказский федеральный округ

В дагестанском Избербаше между тем случился настоящий фильм-катастрофа. В начале недели в городе взорвался газопровод, оставив половину домов без газа, на следующий день произошла крупная авария на водопроводе. Решить проблемы оказалось сложно из-за разногласий среди местных депутатов. В итоге «глава Избербаша Магомед Исаков ввел в городе режим чрезвычайной ситуации и ликвидировать ее, судя по всему, предстоит Правительству Дагестана», пишут «Стрелы Казбека».

Приволжский федеральный округ

В Татарстане случилось курьезное недоразумение. У пожилой женщины скончался сын, оставив матери в наследство сто тысяч рублей. В банке ей случайно выдали больше: шестьсот тысяч, а когда обнаружили ошибку, то позвонили женщине, но она ответила, что полмиллиона уже отдала в церковь за упокой души сына. В церкви это отрицают. Получился замкнутый круг. «Если это не чудо, то что?» — иронизирует канал «Страновед».

В соседней Башкирии более радостная новость. «Башкирский домовой» узнал, что скоро здесь появится новый праздник: День национального костюма, причем он будет отмечаться не один, а два раза в году. «Правительством региона уже подготовлены документы для учреждения нового праздника. Предположительно, он будет отмечаться два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября», — пишет канал.

Волгоград тем временем отметил юбилей своего уникального трамвая, которому исполнилось 35 лет. «Начиналось все с трех подземных станций, сейчас ветка разрослась до 22 остановок, шесть из которых находятся под землей. За эти годы трамвай стал настоящей достопримечательностью Волгограда — восторг туристов вызывает именно подземная его часть», — пишет «Бочаров ручей сознания», вместе с тем удивляясь, как сильно поизносился трамвай всего за треть века.

«Чебоксарские новости» пишут про забавную регистрацию новорожденной: «В отделе ЗАГС Калининского района зарегистрирована девочка с очень необычным именем. Новорожденную чебоксарку родители назвали, как героиню всем известной сказки — Золушкой».

А в Самаре случился театральный конфуз. Здесь продолжается год театра, в городской драме прошла премьера «Трех сестер», но со стороны прессы не последовало ни одной рецензии. «Ни одной. Зачем было будить русского гения Чехова?» — удивляется канал «Самару задолбали». Другой телеграмм-канал, «Злой самаритянин», рассказывает, какую провизию предпочитают готовить на зиму жители города: «Конечно, помидоры и огурцы». Кроме того, в Самаре очень популярны заготовки из боярышника.

Канал «Дак это ПерЬмь» сообщает про знаменитого местного балалаечника, которого заметили Queen и Scorpions: «Пермский балалаечник Андрей Киряков в честь выхода заключительной части франшизы «Терминатор» снял короткометражную русскую версию боевика. В видеоролике он традиционно исполнил саундтрек на трех балалайках» и теперь рассчитывает, что его заметят еще и американцы.

Уральский федеральный округ

В Челябинске готовятся к выборам мэра. Чиновникам городской администрации поручили проводить по районам проверки, причем и в будни, и по выходным. Выполнить задание оказалось непросто. «Выяснилось, что инспектировать улицы в нерабочие часы придется пешком, так как машины в собственности есть только у двух из шести заместителей градоначальника», — заметил канал «Челябушка». Самое занятное, что личного авто не оказалось у главного дорожника города.

«Родина борщевика» сообщает любопытную новость об уральских ученых. Они придумали пластик, который не только разлагается, но пригоден в пищу. Его делают из картофельного или зернового крахмала и обрабатывают ультразвуком. «Ожидается, что биоразлагаемые пакеты, сделанные из новых пленок, будут стоить на 10−15% дешевле и начнут производиться до конца 2019 года».

Сибирский федеральный округ

В Туве удивляются главе республики. Шолбан Кара-оол по примеру коллег-губернаторов решил прокатиться на велосипеде, но «добавил сурового тувинского колорита». На выложенном в интернете видео глава региона едет по совершенно пустой дороге под тувинский горловой напев. «Тувинские буддисты наверняка станут медитировать на этот видос», — считает канал «Бутозеры и воронье».

»Борус» рассказывает про письмо, которое разослал по официальным ведомствам Красноярского края китаец Хань Ф. Он на ломаном русском обвинил крупную китайскую корпорацию в незаконной рубке леса, загрязнении окружающей среды и контрабанде. «Китаец, жалующийся на китайцев, рубящих сибирский лес — это что-то новенькое», — пишет канал.

Дальневосточный федеральный округ

Наконец, «Алиса в Забайкалье» пишет, что в Забайкалье на днях торжественно открыли солнечную электростанцию, о чем рассказали даже на телеканалах «Россия-24» и «Россия-1». «Ирония в том, что в это же время в Бурятии открыли сразу три аналогичных СЭС, но про это молчок в эфире», — удивляется канал.

О чем не рассказали по телевизору и в газетах, расскажут телеграм-каналы, а затем мы. Читайте продолжение через неделю в обзоре «Telegram-голоса страны и о стране».