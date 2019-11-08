Москва, , 15:54 — REGNUM В Москве в ближайшие дни ожидается аномально тёплая погода, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передаёт телеканал «РенТВ».

Борис Кустодиев. Осень.1924

Он рассказал, что в ночь на 9 ноября температура в столице опустится до минус двух, но после Атлантический циклон принесёт в столицу России осадки и тепло.

В выходные в дневное время, по данным метеоролога, температура воздуха в Москве повысится до 8−10 градусов тепла, в Подмосковье — до 7−9 градусов.

«У нас будет опять аномально тёплый день», — пояснил Варакин.

Со вторника на среду на следующей неделе в столицу придёт уже вторая волна тепла, кратковременная.