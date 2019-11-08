Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM Жителя Невьянска (Свердловская область) отправили под суд за кражу более 4,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

48-летний мужчина использовал малообеспеченных сограждан, чтобы оформить на них кредиты. Взамен он предлагал им 10% от суммы полученных средств. Часть документов, которые предлагались организациям, были фальшивыми.

Благодаря обману у гражданина удалось украсть более 4,5 млн рублей, принадлежащих 12 кредитным конторам. Подсудимый обвиняется в преступлении по чч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Приговор вынесет Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгограде приговорили трёх местных предпринимателей за крупное мошенничество при получении кредитов. Обманным способом были получены 135 млн рублей.

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