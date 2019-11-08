Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Киберспортивная организация ESL отменила запрет на виртуальные самоубийства в игре CS: GO. Об этом 8 ноября сообщает «Игромания».

По мнению представителей ESL, запрет на намеренное убийство своего персонажа негативно влияет на ход киберспортивных соревнований Intel Extreme Masters. При этом организация продолжит заниматься регулированием этого вопроса совместно с профессиональными киберспортсменами.

Напомним, в игре CS: GO игроки могут убить своих персонажей при помощи консольной команды или прыжка за пределы карты. Таким образом, противники не получают золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Kerbal Space Program 2 выйдет не раньше апреля 2020 года