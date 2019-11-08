Кострома, , 15:38 — REGNUM В Костромской области впервые провели конкурс профмастерства среди поваров медицинских учреждений, — сообщает Smi44.

Повара из 10 больниц области состязались в умении готовить вкусно и подавать блюдо красиво. Главными условиями было — еда должна быть диетической и из лечебного рациона. Судя по конкурсному столу — в костромских больницах могут кормить фаршированным перцем, паровым творожным суфле и даже запеченной с сахаром тыквой и киселем из кураги. Лучшим поваром стала Наталья Пургина из Костромского областного госпиталя для ветеранов войн.

«Повару в лечебных учреждениях всегда сложнее, потому что пища эта диетическая, с определенными ограничениями. Чтобы приготовить простую, но очень вкусную еду, нужно большое мастерство повара, который вкладывает в свою работу душу. Конечно же, ресторанным поварам намного проще. Здесь можно добавить разные специи и соусы. Наши повара готовят без каких-либо дополнительных вкусовых средств», — рассказала главный внештатный диетолог Костромской области Галина Колесникова