Париж, 8 ноября 2019, 15:39 — REGNUM Группа ассоциаций, борющихся с бедностью, обратилась с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону об ухудшении уровня жизни, убеждая главу государства «срочно» действовать, сообщает Le Figaro.
«Несмотря на некоторые положительные моменты, многие из мер способствовали снижению покупательной способности подавляющего большинства бедных», — говорится в открытом письме к президенту Франции.
Согласно первой оценке, национальный институт статистики и экономических исследований INSEE установил уровень бедности в 2018 году в районе 4,7% населения, увеличившись на 0,6 пунктов по сравнению с 2017 годом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макронпосетит Берлин по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены.
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