Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM За первые часы с начала старта продаж билетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Республику Крым и Севастополь продано туда и обратно 1500 билетов. Об этом ИА REGNUM сообщила официальный представитель перевозчика, компании «Гранд Сервис экспресс».

Напомним, ровно в восемь утра 8 ноября 2019 года на сайте РЖД и официального перевозчика началась продажа в кассах и через интернет билетов из двух российских столиц в Симферополь и Севастополь. Билеты поступили во все железнодорожные кассы страны за 60 суток до отправления первых составов на Крымский полуостров и обратно.

23 декабря текущего года в Крым с Московского вокзала отправится первый одноэтажный поезд «Таврида», который 25 декабря доставит первых пассажиров в Симферополь и Севастополь.

«Более 1500 билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно. Первая покупка билета на поезд из города на Неве в Севастополь зафиксирована в 8 часов 01 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика «ГСЭ Билеты», — пояснила собеседница агентства.

Как отмечают в пресс-службе компании-перевозчика, в день старта продаж заработало мобильное приложение «ГСЭ Билеты», а также сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика.

Первый поезд, который отправится в 14:00 мск из Петербурга в Крым, пройдет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Этим маршрутом он будет идти ежедневно с 23 декабря по 15 января 2020 года и по нечетным числам с 17 января по 25 мая 2020 года. На ежедневный режим «Таврида» перейдет с 26 мая 2020 года.

Как отмечают в компании, поезд № 008С назван одним из древних наименований полуострова — Таврида. Он будет доставлять пассажиров из материковой части России в Крым в любое время года. Одноэтажный поезд, который будет ходить из Петербурга оснащен вагонами купе и плацкарт, а из Москвы будет отправляться двухэтажный с вагонами СВ (спальные) и купе.

«В поезде предлагаются стандартные сопутствующие сервисы — чайная продукция на борту, товары в дорогу, постельные принадлежности. Также в составе поездов курсируют вагоны-рестораны», — подчеркнули в пресс-службе компании «Гранд Сервис экспресс».

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