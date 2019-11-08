Нью-Йорк, США, , 16:12 — REGNUM Космический симулятор Kerbal Space Program 2 выйдет не раньше апреля 2020 года. Об этом 8 ноября сообщил портал PCGamesN.

Игра находится на стадии разработки. Издатели проекта сообщили, что не смогут выпустить его до начала фискального 2021 года (у Take Two Interactive он начинается в апреле 2020 года).

Напомним, Kerbal Space Program — это симулятор исследования космоса. События проекта развиваются в вымышленной вселенной.

Читайте ранее в этом сюжете: В The Elder Scrolls Online можно временно поиграть бесплатно