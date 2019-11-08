Москва, , 15:21 — REGNUM Комиссия учёного совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения. Об этом сообщили в пресс-службе ВШЭ.

«По итогам рассмотрения, комиссия приняла решение, что высказанные Гасаном Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер», — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы также отметили, что нередкие высказывания Гусейнова являются «непродуманными и безответственными», а также наносят ущерб деловой репутации университета посредством волны публикаций и критики в СМИ и соцсетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор слов об «убогом» русском языке «не может быть профессором филологии»