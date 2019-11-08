Москва, , 15:12 — REGNUM В Москве пройдёт XII всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество — 2019». Мероприятие запланировано на 4−5 декабря, сообщается на сайте конференции.

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Состоится обмен мнениями по итогам 2019 года и определения перспектив работы медицинских организаций в области качества на 2020 год.

В работе конференции примут участие представители региональных министерств здравоохранения, руководители государственных и частных медучреждений, фармацевтических компаний и медицинских вузов из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России считают, что современная медицина может справиться с большей частью существующих болезней человека. 37% придерживаются противоположного мнения.

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