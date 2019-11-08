Москва, , 15:12 — REGNUM Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ за пропаганду наркотических средств в интернете готовит российское Министерство внутренних дел. Сообщение об этом опубликовано 8 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В обосновании документа говорится, что проект федерального закона предлагает ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков, психотропных веществ или их аналогов и за их пропаганду в сети Интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети был внесен в Госдуму России 30 октября. Предложено ввести в УК РФ статью, согласно которой пропаганда и незаконная реклама наркотических средств обернется для виновного лишением свободы на срок до пяти лет, а в случае использования СМИ и интернета — до семи лет. Также предусмотрен штраф до 1 млн рублей.

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