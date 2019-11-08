Москва, , 15:10 — REGNUM Цены на поезд в Крым могут меняться, но они не должны достигать запредельных размеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Цены могут меняться, но они не должны достигать запредельных значений. Считаю, как и в случае с авиабилетами в Крым, государство должно предусмотреть механизм сдерживания стоимости проезда», — заявил Миронов.

По его мнению, должно быть определенное количество недорогих льготных билетов, даже в разгар сезона.

«Вопросы ценообразования нельзя пускать на самотек, они должны оставаться в центре внимания государства. Билеты на новые комфортные поезда должны быть доступны большинству граждан», — уверен парламентарий.