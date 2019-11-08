Кэри, США, , 15:16 — REGNUM Директор по развитию бизнеса в компании Paradox Шамс Джорджани считает, что через 30 лет по Fortnite снимут высокобюджетный блокбастер. Об этом 7 ноября сообщил портал PCGamesN.

По мнению Джорджани, через 30 лет зрители будут испытывать чувство ностальгии по играм из своего детства: Minecraft и Fortnite. Поэтому крупные кинокомпании будут пытаться угодить геймерам.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер от третьего лица. В нём 100 игроков сражаются за звание последнего выжившего.

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