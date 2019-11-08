Кабул, , 15:01 — REGNUM 7 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что в преддверии наступления зимы необходимо сделать все возможное, чтобы нуждающиеся получили помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», глава афганского правительства сделал это заявление в ходе заседания, посвящённого положению беженцев и репатриантов в Афганистане.

Главное исполнительное лицо также поручил создать специальный комитет, который будет определять, какие группы лиц нуждаются в помощи, и кому необходимо помочь в первую очередь, добавив, что этот комитет должен быть создан в самом ближайшем будущем.

В ходе заседания министр Афганистана по делам беженцев и репатриантов представил доклад, согласно которому в Афганистане было зарегистрировано 95 тысяч временно перемещённых семей, 52 тысячам из них оказывается помощь со стороны международных организаций, 12 тысячам помощь предоставляется со стороны правительства Афганистана, таким образом необходимо найти источники помощи для еще 31 тысячи семей.