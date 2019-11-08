Джелалабад, Афганистан, , 15:04 — REGNUM 7 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона сотни бедных и обездоленных семей получили помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», сотни бедных и обездоленных семей на территории провинции Нангархар получили продовольственную помощь, которая включает в себя рис, муку, топленное масло, фасоль, чай и соль.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Нангархар, всего помощь получило порядка 400 семей.

Согласно вышеупомянутому заявлению, распространение продовольственной помощи на территории провинции Нангархар осуществляется главным образом афганскими и международными благотворительными организациями.

Официальные представители губернатора афганской провинции Нангархар отметили, что большинство семей, получивших продовольственную помощь, были вынуждены покинуть свои дома в силу продолжающихся столкновений Национальных сил безопасности и обороны с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недавних наводнений.