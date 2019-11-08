Джелалабад, Афганистан, , 15:00 — REGNUM 8 ноября официальные лица афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона по меньшей мере у половины школ нет зданий.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данная статистка была предоставлена Управлением по образованию провинции Нангархар.

По словам официальных лиц афганской провинции Нангархар, на территории этого региона планируется построить свыше 200 зданий школ, однако на данный момент учащиеся более 450 образовательных учреждений вынуждены заниматься под открытым небом.

Всего на территории провинции Нангархар действует 950 школ, в которых учатся около 850 тысяч человек.

Учитель одной из школ в столице провинции, городе Джелалабаде, отметил, что хотя его образовательное учреждение базируется в провинциальном центре, здания у них нет, а ситуация в сельских районах намного хуже.

Также многие учителя заявили, что им катастрофически не хватает школьных учебников, необходимых для нормального учебного процесса.