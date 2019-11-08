Кабул, , 15:08 — REGNUM 7 ноября официальные представители Независимой комиссии Афганистана по правам человека заявили, что за последние три месяца восемь женщин направили жалобы в связи с сексуальными домогательствами со стороны официальных лиц государственных органов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», жалобы женщин были направлены в Специальный секретариат Независимой комиссии Афганистана по правам человека, орган, созданный три месяца назад по указу президента Афганистана Ашрафа Гани и ответственный за расследования предполагаемых случаев сексуальных домогательств и насилия.

Сотрудникам Специального секретариата Независимой комиссии Афганистана по правам человека было поручено в течение трех месяцев расследовать предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия в государственных органах, и в ближайшее время секретариат представит отчет по итогам расследования.

В Специальном секретарите заявили, что в поданных жалобах указывается на случаи сексуального насилия на всех уровнях государственного управления.