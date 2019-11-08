Москва, , 14:51 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области со второй половины дня 9 ноября. Сообщение об этом опубликовано Гидрометцентром РФ.

Причиной погодного предупреждения стал сильный ветер. Оно будет действовать с 12 часов 9 ноября до наступления суток 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Гидрометцентра предполагают, что предстоящая зима в России будет «розовой», то есть температура превысит климатическую норму на +1…+2 °С.

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