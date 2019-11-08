Грозный, , 15:00 — REGNUM В Чечне подвели итоги конкурса на лучшее стихотворение, посвященное дню рождения пророка Мухаммада. Участники, занявшие 1−3 места, разделили между собой 1,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

Первое место присуждено Мовсару Тимбулатову, вторым стал Мархи Тахбаев, третьим — Алихан Зайпулаев. Они получили 1 млн рублей, 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно. Всего в конкурсе приняли участие более 150 человек.

Торжественная церемония награждения пройдет завтра, 9 ноября, в мечети «Гордость мусульман» в городе Шали. Отмечается, что финансовую помощь в организации конкурса оказал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Чечне широко отметят день рождения пророка Мухаммада. В этот день в республике пройдут различные религиозные мероприятия, в том числе обряды «зикр» и «мовлид». Для жителей и гостей региона будет организовано угощение.

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