Москва, , 14:45 — REGNUM Свобода волеизъявления не предполагает насилия человека над человеком. Любое насилие должно быть регламентировано законодательно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова, к. и. н Инга Корягина, комментируя принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции РФ против героизации нацизма.

«Оправдывать насильственные действия «свободой воли» и «другой точкой зрения» недопустимо. Любые «другие» точки зрения должны быть в рамках мирового закона о не причинении вреда человечеству.

Мир не может быть «с кульками». Невозможно установить мир посредством войны и насилия над другими.

Какие бы светлые цели не преследовали нацисты и их последователи по установлению «нового мира» и «иного мышления», не могут быть за счёт здоровья и территорий других государств.

Забытая история имеет свойство повторяться. Данная декларация всего лишь метод не дать ей повториться с тем поколением, которое знает о зверствах и насилии лишь по фильмам и книгам. Не стоит давать им шанс ожить», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма принят третьим комитетом Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании 7 ноября. Документ поддержали представители 121 государства.

Читайте также: В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма