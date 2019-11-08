Москва, , 14:44 — REGNUM Проект по созданию Московских центральных диаметров (МЦД) в Москве заинтересовал многие другие субъекты Российской Федерации. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров при осмотре подготовительных работ к запуску МЦД на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы вместе реализуем абсолютно уникальный проект, который на сегодняшний момент начинает тиражироваться на территории Российской Федерации. Уникальное решение Москвы в технологии железнодорожного передвижения. Все графики разных подвижных составов уникальны. Но прежде всего самое важно для нас — выдержать те параметры, о которых мы договорились — 6−7 минут разницы межу поездами, которые идут друг за другом и качество», — сказал Белозеров.

Глава РЖД также напомнил, что первые две линии МЦД будут запущены в конце 2019 — начале 2020 года. Все пять диаметров планируется запустить к 2023−2024 году.