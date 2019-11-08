Москва, , 14:40 — REGNUM При создании Московских центральных диаметров (МЦД) большое внимание уделяется благоустройству пересадочных станций, в особенности созданию возле них парковочных мест. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв при осмотре подготовительных работ к запуску МЦД на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Важный проект. Сегодня еще раз его протестировали. Самое главное — он доступен как по цене, так и по качеству. С ноября проезд на данном поезде будет стоить 45 рублей. Сегодня также проинспектировали готовность станций пересадочных. Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья также сообщил, что на обновление подвижного состава на маршрутах между Москвой и областью заложены значительные средства.