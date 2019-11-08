Москва, , 14:38 — REGNUM Данные об увольнениях врачей из больниц и станций скорой помощи являются поводом для глубокого анализа, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Врач Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Представитель Кремля напомнил, что выправление данной ситуации предусматривает целый комплекс мер по развитию первичного звена в системе здравоохранения России.

«Существует целый набор мер в нацпроектах, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины более привлекательной», — сказал Песков.

Напомним, ранее издание РБК со ссылкой на данные Минздрава сообщило, что лидером по числу сокращений количества врачей за 2018 год стали сотрудники скорой помощи, их стало меньше на 534 человека.

Всего же с 2011 года в России число врачей скорой помощи сократилось более чем на 5 тыс. человек — с 16 025 до 11 078. В самом Минздраве сокращение сотрудников и объяснили их переводом в амбулаторные отделения.

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