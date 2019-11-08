Москва, , 14:34 — REGNUM Прогнозы вообще дело неблагодарное, а уж достоверность предсказаний погоды, особенно на длительные сроки, и вовсе давно стало объектом шуток, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя прогноз синоптиков о «розовой» зиме.

«Тем не менее, если расчеты специалистов Гидрометцентра окажутся верными, то как это скажется на экономике? Вероятно, можно ожидать снижения потребления всех видов топлива, а также электроэнергии.

Это не очень хорошая новость для энергетических компаний. И если для поставок внутренним потребителям поставщики будут аргументированно добиваться повышения тарифов, то с экспортными ценами это не сработает.

Рост средней температуры на Земле в зимнее время будет означать снижение спроса на энергоносители, что в совокупности с ожидаемым замедлением мировой экономики может привести к снижению экспортных цен для российского газа, нефти и нефтепродуктов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ожидается «розовая» зима. Температура воздуха будет выше климатической нормы на +1.+2 °С. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра.

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