Калач, Воронежская область, , 14:30 — REGNUM Город Калач Воронежской области оказался в числе муниципальных образований, отстающих в реализации проектов благоустройства, с которыми в 2018 году они победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В случае, если проект не будет реализован вовремя, регион лишится права участвовать в новом конкурсе — до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. Вопрос обсуждался 8 ноября на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда».

Виталий Мутко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что субъекты РФ, реализующие проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкурсе, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По данным на 1 ноября, в наименьшей степени готовности находится реализация проекта благоустройства городского парка в Гороховце Владимирской области — лишь на 4%. Также в антирейтинге — малые города Владимирской, Тверской, Рязанской, Самарской, Псковской, Астраханской и других областей. В воронежском Калаче проект реализовали на 58%.

Как сообщало ИА REGNUM, победители первого конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на их реализацию. Калач победил в конкурсе с проектом комплексного развития и благоустройства территории горы Пеньковой, ему было выделено 55 млн рублей. Также в числе победителей был другой воронежский город — Острогожск, получивший 75 млн на благоустройство набережной реки Тихая сосна.