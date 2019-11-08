Ташкент, , 14:27 — REGNUM Более 150 актеров из Индии, США и России примут участие в съемке нового фильма «Бог-хранитель» в Узбекистане, сообщили в пресс-службе национального агентства «Узбеккино».

Отмечается, что романтический боевик будет снимать индийская киностудия Panorama Studios. В фильме также снимется актер узбекского государственного музыкально-драматического театра имени Мукими Отабек Хакбердиев.

Стоимость проекта оценивается в $1 млн. Планируется, что съемки пройдут в Ташкенте и Хиве, после чего творческая группа продолжит работу в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября посол Индии в Узбекистане Сантош Джа и генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов подписали соглашение, в рамках которого узбекские кинематографисты отправятся на стажировку в Боливуд.

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