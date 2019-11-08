Анкара, , 14:36 — REGNUM В столице Турецкой Республики Анкаре по 105 адресам были проведены одновременные оперативные мероприятия, направленные на задержание и арест лиц, приговоренных судом к тюремному заключению за членство в движении Фетхуллаха Гюлена, осуществившем 15 июля 2016 года попытку государственного переворота и признанном в Турции террористической организацией.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подразделения исполнительного бюро отдела Управления безопасности турецкой провинции Анкара по обеспечению общественного порядка начали работу по установлению местонахождения агентов движения Фетхуллаха Гюлена, скрывшихся от судебного преследования и наказания.

В одновременных адресных оперативных мероприятиях приняли участие около 300 сотрудников полиции. В ходе операции органам правопорядка удалось арестовать 17 скрывавшихся террористов. Стало известно, что некоторые из них являются функционерами движения высшего уровня, занимая должности «имамов». После прохождения медицинского контроля подозреваемые были направлены в компетентные органы для проведения следственных действий.