Грозный, , 14:29 — REGNUM Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев призвал местных артистов следить за поведением в социальных сетях. При размещении фотографий, роликов и комментариев в интернете чиновник порекомендовал не забывать о национальной этике.

«Работнику культуры необходимо внимательно выбирать загружаемый контент, ведь они как представители национальной культуры подают пример подрастающему поколению», — написал министр на своей странице в Instagram.

Хож-Бауди Дааев также напомнил исполнителям о необходимости согласовывать тексты своих песен с экспертами. По словам чиновника, в республике в сфере культуры функционируют различные комиссии и советы, которые готовы помочь в проведении анализа музыкальных произведений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле министр культуры Чечни раскритиковал артистов, которые распространяют в соцсетях не согласованный с ведомством репертуар. Такое поведение, по его словам, «подрывает авторитет традиционной чеченской культуры». Также Дааев тогда заявил, что та или иная песня может «выйти в народ» только после того, как ее одобрит специальная комиссия.