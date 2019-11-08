Найроби, , 14:14 — REGNUM Более 52 миллионов человек в 18 странах Африки сталкиваются с голодом в результате экстремальных погодных явлений. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление международного объединения 17 организаций «Оксфам», занимающихся решением проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.

По оценкам объединения, пострадавшие страны коллективно теряют более 700 миллионов долларов США в год из-за засухи и наводнений.

Поступали сообщения о том, что многие южноафриканские фермеры совершают самоубийства из-за «ошеломляющих» масштабов засухи в регионе, сообщила Нелли Ньянгва, региональный директор «Оксфам» в ЮАР.

Засуха также затрагивает Восточную Африку и Африканский Рог.

«В западной Кении урожайность снижается на 25%, а в некоторых частях Сомали — до 60%. Животноводство во многих сельских районах истощено, а производство молока сокращается… Почти семь миллионов человек в регионе живут в катастрофическом голоде», — заявила Лидия Зигомо, региональный директор «Оксфам» по региону Африканского Рога, Восточной и Центральной Африки.

Перед Конференцией министров стран Африки по вопросам окружающей среды (АМСНО) в ЮАР, представители «Оксфам» призвали министров занять позицию по обеспечению экологической устойчивости в Африке, что и станет повесткой встречи.

В благотворительной организации заявили, что промышленно развитые страны должны выполнить свои обещания «сократить выбросы углекислого газа в соответствии с целью Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до уровня ниже 1,5 градусов цельсия, и выполнить свое обязательство по мобилизации 100 миллиардов долларов США в год к 2020 году для финансирования усилия по смягчению последствий изменения климата в развивающихся странах».