Москва, , 15:05 — REGNUM В декабре 2019 года на юго-востоке Москвы введут грузовой каркас — грузовики будут двигаться только по крупным улицам, не заезжая в спальные районы. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Сейчас грузовой каркас действует в трёх округах Москвы (ВАО, САО и СВАО). 1 декабря систему введут на территории ЮВАО. Это позволит контролировать передвижение грузовиков по округу и сделать проживание в спальных районах более комфортным.

За счет введения грузового каркаса уменьшается транзит грузовых автомобилей в жилых кварталах. В районах падает уровень шума, воздух становится чище, снижается аварийность на дорогах и количество пробок.

Чтобы построить маршрут по грузовому каркасу, водителю необходимо включить специальные настройки в Яндекс.Навигаторе.