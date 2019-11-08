Анкара, , 14:35 — REGNUM В соответствии со статистикой, опубликованной на официальном сайте Конституционного суда Турецкой Республики, в 2012 году, когда был запущен соответствующий процедурный механизм, в суд поступили 1342 личных жалобы, но, по прошествии времени, их общее число значительно возросло, достигнув на настоящий момент 244 783.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в 2013 году в Конституционный суд были направлены 9897 жалоб о нарушении прав, в 2014 — 20 578, в 2015 — 20 376. Рекорд был установлен в 2016 году, когда в суд поступили 80 756 личных жалоб. В 2017 году их количество упало в 2 раза, достигнув 40 530. Тенденция снижения количества обращений продолжилась в 2018 году, когда их было 38 186. В период с 1 января по 30 сентября 2019 года в Конституционный суд поступило 33 118 личных жалоб. Из всего совокупного количество личных обращений 47 022 все ещё находятся в процессе рассмотрения, в то время, как в отношении 197 761 из них судом уже вынесены решения.

176 150 жалоб, по различным причинам, судом к рассмотрению приняты не были, а в 8038 делах им были выявлены нарушения прав заявителя. Вследствие того, что, в ходе разбирательства по отдельным жалобам, в некоторых из них было выявлено по несколько нарушений, общее число последних с 2012 года составило 8239. Важное место среди них занимают решения, признавшие несправедливыми приговоры и решения Высшего кассационного суда Турции. 52% выявленных Конституционным судом нарушений прав были допущены судебными органами по уголовным и гражданским делам.