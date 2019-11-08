Плёс, Ивановская область, , 13:45 — REGNUM Город Плёс Ивановской области оказался в числе городов, которые отстают в реализации проектов благоустройства, ранее победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В случае, если ситуация не исправится, регион может потерять право на участие в следующем конкурсном отборе. Об этом заявил 8 ноября заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным на 1 ноября, низкую степень готовности имеют десять проектов, которые победили в конкурсе 2018 года. В число таких городов попал и ивановский Плёс, где готовность реализуемого проекта составляет лишь 40%.

«Регионы, которые реализуют проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкурсе», — приводит слова Мутко портал «Будущее России. Национальные проекты».

Вице-премьер добавил, что к конкурсному отбору регионы получат допуск после полного завершения уже заявленных проектов.

В числе аутсайдеров были названы также Гороховец Владимирской области (только 4%), Камызяк Астраханской области (31%), Касимов Рязанской области (40%), Плес Ивановской области (40%), Опочка Псковской области (41%), Горно-Алтайск (45%), Октябрьск Самарской области (49%), Суздаль Владимирской области (50%), Калач Воронежской области (58%) и Торжок Тверской области (60%).

Итоги первого конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Как напоминает ИА REGNUM, в числе победителей оказался проект благоустройства территории Верхнего пруда в ивановском Плёсе с созданием нескольких зон: прогулочной, спортивной, историко-культурной.