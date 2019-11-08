Челябинск, , 13:44 — REGNUM В Челябинске незрячий массажист Артём Мартынов нашёл работу спустя четыре года. Об этом пишут местные СМИ.

Как пишет 74.ru, его взяли на работу в один из VIP-салонов, расположенных в центре города. Артём уже принял первого клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин искал работу несколько лет. Но из-за проблем со зрением ему все отказывали. В ситуацию вмешались губернатор Алексей Текслер и глава СКР Александр Бастрыкин. После этого уралец сумел найти работу.

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