Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM На 93-м году жизни скончался советский и российский учёный Лев Клейн, являющийся одним из основателей теоретической археологии и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Об этом 8 ноября сообщает официальный сайт Института истории материальной культуры Российской академии наук.

«Уважаемые коллеги, с прискорбием сообщаем о кончине Льва Самойловича Клейна», — говорится в сообщении института.

О дате похорон и месте, где будет погребён учёный, не сообщается.

Отметим, Лев Клейн родился в Витебске 1 июля 1927 года, он закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета с отличием и около двадцати лет преподавал археологию. Он считается одним из основателей теоретической археологии, но при этом был и археологом-практиком.