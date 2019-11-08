Самара, , 13:39 — REGNUM Стелу и обелиск, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыли в Самаре. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, ремонт мемориального комплекса был приурочен к празднованию в следующем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что на торжественном открытии мемориала присутствовали ветераны, жители района, кадеты и воспитанники патриотических клубов.

В ходе ремонта были отремонтированы лестница, постамент с надписью «Будьте достойны тех, кто сражался за Победу 1941−1945» и барельеф ордена Победы. Кроме этого, на мемориале уложили новое покрытие из брусчатки.

Напомним, что данный мемориал установил Куйбышевский моторный завод (ныне ПАО «Кузнецов») в 1975 году к 30-летию Победы в Великой отечественной Войне.