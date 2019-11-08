Санта-Моника, США, , 13:30 — REGNUM Геймдизайнер Кори Барлог, известный геймерам по играм франшизы God of War, сделал странны намек в Twitter. Изменения он произвёл 7 ноября на своей странице в соцсети.

https://twitter.com/corybarlog/status/1192467959882477568

Креативный директор SIE Santa Monica Studio разместил в профиле фотографию космического спутника, а в разделе биографии опубликовал последовательность из точек, напоминающую азбуку Морзе и переводяющуюся с неё как 55hsie. Впоследствии геймдизайнер выдал странный пост с надписью «Конец передачи».

В ноябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Кори Барлог может работать над новым масштабным проектом. Тогда директор Moon и WarcraftДункан Джонс написал в соцсети: если геймеры думают, что God of War является"Магнум Опус» (величайшей и самой амбициозной работой в жизни) Барлога, то они ошибаются.

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