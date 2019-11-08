Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве состоялся запуск тематического метропоезда «Дальневосточный экспресс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Состав будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена. Запуск поезда открывает «Дни Дальнего Востока в Москве».

В вагонах «экспресса» представлены 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Плакаты рассказывают об особенностях кухни, достопримечательностях, уникальной природе. В поезде предусмотрены места для селфи (в первом и последнем вагонах), проводятся различные конкурсы с призами, среди которых туристические путёвки на Дальний Восток.