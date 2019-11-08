Анкара, , 14:26 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что проведение новой контртеррористической операции «Мор-5» начато в сельской местности провинций Диярбакыр, Бингёль и Муш силами 179 подразделений и 2625 сотрудников сил безопасности.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в соответствии с информацией МВД, операция была начата на срединном рубеже Диярбакыр-Муш-Бингёль в округе Шенъяйла региональным командованием внутренних войск провинций Диярбакыр и Тунджели. Она проводится с целью воспрепятствовать уходу боевиков Рабочей партии Курдистана на зимние квартиры и нейтрализовать обнаруженных в районе террористов.

Силами проведения операции заявлены отряды коммандос и подразделения сил специальных операций, находящиеся в подчинении командований внутренних войск по провинциям Диярбакыр, Бингёль и Муш, а также полицейский спецназ и сотрудники иных структур сил безопасности общей численностью 179 подразделений и 2625 человек.