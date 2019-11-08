Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Профессиональные игроки FIFA 20 сговариваются, чтобы не соревноваться друг с другом. Об этом 7 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Выяснилось, что у геймеров был собственный секретный канал в Discord (бесплатный мессенджер, ориентированный на геймеров), благодаря которому они подстраивали матчи. Избегая сражений друг с другом, «спортсмены» могли легко выигрывать более слабых игроков.

Напомним, релиз FIFA 20 состоялся 24 сентября 2019 года. Главной особенностью проекта стал новый режим Volta — аналог уличного футбола.

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