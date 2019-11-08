Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года уходит от опоры на личный транспорт горожан. Об этом написал урбанист Владимир Злоказов у себя в блоге.

По мнению специалиста, авторы документа более взвешенно подходят к транспортным вопросам и отдают приоритет пешеходам, общественному транспорту и немоторизованным способам передвижения — в частности, велосипедам и самокатам.

«Новый генплан без преувеличений является революционным с точки зрения подхода к развитию транспортной системы», — считает Злоказов.

При этом в документе не прописан «запрет автомобилей» — лишь признаётся, что город не может расти с опорой на личный автотранспорт, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продлили общественные обсуждения проекта генплана города. Процедура пройдёт до 27 декабря 2019 года.

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