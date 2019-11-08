Грозный, , 13:23 — REGNUM Власти города Грозного определили улицы, которые будут ремонтироваться в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В будущем году на территории столицы Чечни планируется обновить 49,5 км дорог, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что перечень объектов для проведения ремонта формируется с учетом интенсивности движения на улично-дорожной сети города. Также принимается во внимание мнение граждан и представителей регионального штаба ОНФ.

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Грозном, по данным местных властей, удалось отремонтировать 37 участков дорожной сети протяженностью 44,4 км. Таким образом, процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, в городе доведен до 38,04.

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