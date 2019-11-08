Москва, , 13:08 — REGNUM Лидером по числу сокращений количества врачей за 2018 год стали сотрудники скорой помощи, их стало меньше на 534 человека. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что больше всего сотрудников скорой помощи сократили в Тульской области и Чечне, при этом число фельдшеров скорой в этих регионах возросло на 370 человек.

Также сообщается, что всего с 2011 года в России число врачей скорой помощи сократилось более чем на 5 тыс. человек — с 16 025 до 11 078. В самом Минздраве сокращение сотрудников и объяснили их переводом в амбулаторные отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав распространил информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах. При этом в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях сокращение составило до 50%.

Позже эти данные были опровергнуты — как сообщили в пресс-службе Минздрава, неверная информация была выпущена в связи с технической ошибкой. С опровержением неверных данных выступили и власти регионов.

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