Москва, , 13:07 — REGNUM Синоптики прогнозируют на юге европейской части России тёплую и солнечную погоду. Она сохранится в течение недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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При этом осадков не ожидается. Как уточнил Синенков, слова которого приводит ТАСС, в большинстве регионов юга России и Северного Кавказа столбики термометров в дневные часы будут подниматься 15−16 °C, а в Крыму и на юге Краснодарского края воздух прогреется до 19 °C градусов.

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Тепло и солнечно будет вплоть до 12 ноября, однако затем станет немного попрохладнее — 14−15 °C. Уже во второй половине следящей недели в Пятигорске, Нальчике, Элисте ожидается 9−10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи прогнозируют тёплую зиму. По их данным, все три зимних месяцах температура воздуха будет выше климатической нормы на 1−2 °С.

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