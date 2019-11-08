Ташкент, , 13:04 — REGNUM Инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области Узбекистана подписали представители министерства инвестиций и внешней торговли республики и компании Masdar. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе узбекистанского ведомства.

Планируется, что компания из ОАЭ инвестирует $100 млн в строительство первой в республике фотоэлектростанции на условиях государственно-частного партнерства.

Отмечается, что срок реализации проекта, включая процесс проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации электростанции составит 25 лет.

Напомним, в начале сентября в министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщили, что французская компания Total Eren планирует построить в Самаркандской области республики солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.

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